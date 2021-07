Le prix à payer

Surprise, la Belgique se réveille groggy après ces inondations historiques et meurtrières. Jamais la nature déchaînée n’avait fait autant de morts chez nous. On en compte plus que lors de la grande inondation de 1953, qui avait ravagé la côte belge, Ostende en particulier. Après le temps du recueillement et du deuil, il faudra réfléchir à comment mieux se protéger à l’avenir. Une surprise, vraiment ? Les climatologues nous préviennent depuis trente ans : ces crues terribles deviendront plus fréquentes, conséquence directe du réchauffement climatique, qui accroît les phénomènes...