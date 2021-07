Meghan et Harry: leur nouveau projet pour Netflix

Depuis que Meghan Markle et le prince Harry ont choisi de se retirer de la famille royale britannique pour aller vivre en Californie et prendre leur indépendance, le couple multiplie les annonces de projets leur tenant à cœur. La duchesse de Sussex a notamment publié en juin un livre pour enfants, inspiré de la relation entre son mari et leur fils Archie, basé sur un poème écrit par la jeune femme pour la fête des Pères. Meghan et Harry se sont aussi associés à Spotify pour produire des podcasts, tout comme ils ont signé un accord avec Netflix en vue de créer du contenu pour la plateforme...