Les animaux dans l’histoire (4): l’éléphant de Charlemagne et autres destins incroyables de pachydermes

En 797, Charlemagne voulait régler à l’amiable les relations entre chrétiens et musulmans. Il avait donc envoyé au calife de Bagdad, Haroun-al-Rachid, une ambassade formée de deux chevaliers francs et d’un marchand juif du nom d’Isaac. Ceux-ci emportaient avec eux des cadeaux précieux, dont une meute de chiens de chasse et des chevaux de race. L’objectif consistait à obtenir du sultan qu’il tolère les chrétiens dans ses États. En échange, Charlemagne ferait de même avec les musulmans. Haroun-al-Rachid accepta la proposition et, en signe d’amitié, chargea Isaac de rapporter des présents...