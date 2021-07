Le beau temps… avant la pluie

Parmi les témoins de cette «drôle» de période, la poétesse et résistante Madeleine Riffaud. - BelgaImage

Une vague de chaleur envahissante, l’envie de s’amuser, l’incrédulité des uns et la naïveté des autres : tout ce qui s’est passé au cours de cet été 1939 qui va ouvrir le « bal des maudits » et emporter quelque 55 millions de victimes en près de 6 ans est au menu de ce documentaire… allemand de 2009, rediffusé en « prime » ce mardi soir par Arte. À travers un montage d’archives souvent en couleur, les auteurs Mathias Haentjes et Nina Koshofer ont refait le tour de l’Europe d’alors par les témoignages directs de personnalités encore bien vivantes voici une dizaine d...