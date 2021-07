À la télé ce soir: «Le goût des merveilles» ou «L’Aventure météo»

Louise est une exploitante agricole qui tente de concilier sa vie professionnelle et l’éducation de ses deux enfants, qu’elle élève seule. Quand elle rencontre Pierre, un homme atteint du syndrome d’Asperger, sa vie prend une nouvelle dimension. Pierre est différent, son comportement singulier, sa gentillesse, sa fiabilité et sa fidélité interpellent Louise.

« L’Aventure météo », à 20h40 sur La Trois

La météo est l’un des programmes télévisuels les plus populaires. Aujourd’hui, les prévisions sont fiables à 95 % à 24 heures et 80 % à 3 jours. Demain, elles devraient faire mieux. L’attente du public est forte. Comment les scientifiques prévoient-ils le temps et améliorent-ils, chaque année, leurs modèles de prévisions ? Comment nous aident-ils à lutter contre les catastrophes ? Comment travaillent-ils ? Quelles sont les grandes missions d’études météorologiques en cours ? En suivant les chercheurs sur le terrain et dans leurs laboratoires, en observant les phénomènes météorologiques les plus spectaculaires, ce film répond à ces questions.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Hunger Games : l’embrasement », à 20h10 sur Plug RTL – Trois étoiles

de Francis Lawrence (2013)

Pour un budget sérieux de 130 millions de dollars, ce deuxième volet de la saga n’a pas déçu ses producteurs, avec des recettes mondiales dépassant les 850 millions, incluant les trois millions de spectateurs recensés dans les salles d’outre-Quiévrain. En dépit de ses qualités, le titre ne fut retenu dans aucune nomination aux Oscars, récoltant tout au plus le Rembrandt Award (équivalent… « outre-Moerdijk » de nos Magrittes) du meilleur film étranger et l’Empire Award britannique du meilleur… thriller.

« Taxi 2 », à 20h00 sur Club RTL – Deux étoiles

de Gérard Krawczyk (2000)

Toujours scénarisé et produit par Luc Besson, ce deuxième volet des aventures du chauffard Samy Naceri au volant de sa Peugeot 406 « surboostée » est du même tonneau que le premier : action et humour en excès de vitesse permanent. On s’amuse toujours autant, tout en regrettant que la sculpturale Emma Sjöberg n’ait pas fait carrière en dehors de la saga. Ce Besson et ses sacrées chasses gardées…

« Ben-Hur », à 20h15 sur AB3 – Une étoile

de Timur Bekmambetov (2016)

Le « remake » du film le plus oscarisé de toute l’histoire du cinéma ne pouvait pas donner de miracle, en dépit de la 3D et d’images de synthèse dernier cri. Sans être inconsommable, le résultat souffre inexorablement de la comparaison avec l’éternel chef-d’œuvre de William Wyler…

« Les invincibles », à 20h50 sur Club RTL – Une étoile

de Frédéric Berthe (2013)

C’est l’acteur Atmen Kelif, authentique natif du Tarn, qui a eu l’idée de cette comédie sportive autobiographique qui tire allègrement sur des cordes usées, rameutant de surcroît quasiment tous les poncifs du genre. Mais la générosité du propos et la qualité du casting en font un produit qu’on consomme en fin de compte avec un plaisir presque coupable.