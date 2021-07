L’actrice Françoise Arnoul, Nini dans «French Cancan» est décédée

Née le 3 juin 1931 à Constantine (Algérie), fille d’un général d’artillerie, Françoise Gautsch passe son enfance en Algérie et au Maroc avant de s’installer à Paris avec sa famille à l’âge du lycée. Son nom Arnoul est un pseudonyme prit plus tard et qui est l’un des prénoms de son père. À 17 ans, elle rêve de cinéma et suit des cours d’art dramatique, soutenue par sa mère qui a elle-même eu une brève carrière de comédienne avant de se marier.