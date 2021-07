Testé pour vous: Dyson V15 Detect Absolute

Qu’attend-on d’un aspirateur sans fil ? D’abord et avant tout de la puissance et de l’autonomie. Un temps pris de vitesse sur le deuxième point par certains concurrents (Bosch, Eufy…), Dyson avait réagi en 2020 en lançant le V11 : un modèle doté de batteries amovibles. Aujourd’hui, avec ce V15 Detect Absolute, il repart à l’offensive. Pas besoin de réinventer la roue : le concept général reste le même. Mais comme, durant le confinement, les consommateurs ont plus nettoyé et aspiré que jamais, le spécialiste britannique entend maintenant leur permettre d’observer ce qu’ils...