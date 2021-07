Un cycliste se fait attaquer par un alligator en Floride

Les médias américains rapportent que l’homme s’est débattu et a finalement pu se dégager hors de l’eau, notamment grâce à l’aide d’un passant. Les alligators sont très nombreux dans la région et surtout agressifs à certaines périodes de l’année. L’homme, grièvement blessé, a dû être conduit à l’hôpital pour accéder aux premiers soins.

Un homme a été gravement blessé suite à une attaque d’alligator en Floride. Alors qu’il se baladait à vélo sur une piste, l’homme a perdu le contrôle de son vélo et est tombé dans l’eau 2 mètres en contrebas. Malheureusement, un alligator se trouvait en dessous et a attaqué l’homme.

Les attaques d’alligators, bien qu’elles soient de plus en plus fréquentes ces vingt dernières années à cause de la modification de leurs habitats, ne sont pas souvent mortelles. Depuis la moitié du 20e siècle en Floride, 275 attaques ont été recensées et 17 d’entre elles se sont avérées mortelles. Des corps de police et de pompiers sont spécialement formés pour faire face à ces animaux.