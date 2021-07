Delphine «audacieuse» lors de sa présence au défilé du 21 juillet (photos)

Delphine a participé à son premier défilé du 21 juillet en tant que princesse hier. Sa présence dans la seconde tribune royale aux côtés de son demi-frère, le prince Laurent et de son compagnon, Jim O’Hare, a été remarquée. C’est sa tenue et son comportement qui ont attiré l’œil des caméras mais aussi des experts royaux.

Une princesse confiante

La princesse Delphine est apparue confiante dans une tenue audacieuse, à l’aise avec le protocole et curieuse de ce qui se passait autour d’elle. L’expert royal, Jo De Pooter est allé de son analyse dans les lignes de Het Laatste Nieuws : « Elle était en effet rayonnante de confiance en elle ». Il ajoute que cette attitude n’est pas surprenante : « Delphine vient aussi de la noblesse. Je ne pense pas qu’elle soit capable de s’asseoir de manière inélégante. Elle a pris sa place entre son demi-frère et sa demi-sœur sans trop de difficulté. Et le fait qu’elle ait pris la liberté, avec sa tenue, de dire ce qu’elle voulait dire, entre les deux autres qui étaient piégés dans leurs uniformes militaires, montre son courage. Et je pense que c’est génial de la part du roi Philippe d’avoir donné à Delphine une plateforme publique lors de cette Fête nationale. Ce moment figurera sans aucun doute dans les livres d’histoire ».