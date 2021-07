Arno contraint d’annuler tous ses concerts «sur recommandation de ses médecins»

« Arno poursuit sa convalescence chez lui, suite à une période d’observation à l’hôpital UZ de Bruxelles. Sur recommandation de ses médecins, il prend une pause de plusieurs mois pour se reposer et retrouver la forme », peut-on lire dans le texte. Un cancer du pancréas a en effet été diagnostiqué à Arno fin 2019. Depuis, le chanteur belge a séjourné plusieurs fois à l’hôpital, et également été opéré. Fin avril dernier, il était donc entré à l’UZ Bruxelles .

Le chanteur belge Arno ne pourra pas honorer les concerts qu’il devait donner à l’automne 2021 et l’hiver 2022. C’est un communiqué publié sur le site de la salle Le Trianon, à Paris, qui a annoncé la nouvelle.

L’état de santé d’Arno l’empêche donc de monter sur scène, lui qui avait des concerts prévus en Belgique, mais aussi en France, en Suisse et aux Pays-Bas. « Le report de la tournée est à l’étude et de nouvelles dates de concerts vous seront communiquées dès que possible », précise le communiqué.