Pourquoi l’humoriste Jean-Yves Lafesse avait-il choisi un tel nom de scène?

Jean-Yves Lambert, plus connu sous le nom de Jean-Yves Lafesse, est décédé le jeudi 22 juillet. Roi des canulars téléphoniques et des caméras cachées, l’humoriste breton s’est fait connaître au milieu des années 1980, déjà sous le nom de Jean-Yves Lafesse. En 2017, il avait expliqué sur Europe 1 pourquoi il avait choisi ce nom de scène.

Comme l’humoriste l’a expliqué à l’époque, son pseudo tire son origine dans un match de foot qu’il a disputé en Bretagne étant jeune. « Je suis monté sur un corner et je me suis élevé dans les airs, à la manière des grandes danseuses étoiles qui n’ont rien à foutre sur un stade de foot », avait expliqué, avec humour, Jean-Yves Lafesse, continuant son histoire en racontant qu’il avait totalement loupé son action. Mais… « Le ballon a ricoché sur ma fesse gauche et j’ai marqué en prenant le gardien à contre-pied ». Un goal décisif puisque l’équipe de Jean-Yves Lafesse a remporté la rencontre 1-0, grâce à cette action unique.