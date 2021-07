JO: l’idée «folle» validée par Macron

« Cela fait maintenant quelques mois qu’il y a une volonté d’avoir une cérémonie d’ouverture vraiment unique et révolutionnaire. La première fois que Tony (Estanguet, président du comité d’organisation de Paris 2024) m’a présenté l’idée, il y a un an, j’ai trouvé qu’elle était folle et j’ai dit banco. Donc je peux vous confirmer que cette cérémonie aura lieu sur la Seine. Elle se fera sur des barges sur la Seine en utilisant aussi ses berges et tout ce que la Seine offre comme cadre urbain », a-t-il confié à nos confrères de l’Equipe.