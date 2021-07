Lafesse: un fou d’histoires de fous

Avec ses canulars, en radio et en télé, il baladait ses victimes et amusait la galerie. Jean-Yves Lafesse est parti à 64 ans. L’humour est en deuil.

Comédie, détournement, folie : dans les années 80/90, Jean-Yves Lafesse a fait se plier en deux de rire la France et la Belgique. Le petit doigt tendu en guise de micro, à moins qu’il ne brandisse une carotte, il menait les gens… en bateau. Lafesse est mort à Vannes, dans cette Bretagne qu’il aimait, de la maladie de Charcot, avec son lot de souffrances. Il laisse deux grandes filles dont l’une est comédienne, notamment dans la série « La stagiaire » sur France 3, et deux jeunes fils d’un second mariage.

Jean-Yves Lambert, de son vrai...