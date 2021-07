Les Jeux olympiques des anecdotes

Après l’Euro et le Tour de France, les amateurs de sport ont désormais les yeux rivés sur les Jeux olympiques 2020, qui ont enfin débuté, avec un an de retard, à Tokyo.

« On croit tout savoir des Jeux olympiques. Ils existent depuis si longtemps. Tellement de choses ont été écrites et dites à leur sujet qu’on n’imagine pas une seule seconde qu’ils peuvent nous cacher quoi que ce soit », explique Dominique Paquet, qui signe un livre (*) qui met en lumière des dizaines d’anecdotes sur ces JO, leur histoire et...