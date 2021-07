Britney Spears veut briser ses chaînes

C’est un dossier comme il n’en existe qu’en Amérique. Un bras de fer entre un père et sa fille, Jamie et Britney Spears. Et dans cette lutte sans merci, cette dernière vient de marquer un petit point : un tribunal de Los Angeles vient de reconnaître à la chanteuse le droit élémentaire de choisir son avocat pour la représenter. Mathew Rosengart, déjà défenseur de Steven Spielberg et Sean Penn, entend bien libérer sa cliente de cette camisole de mesures qui l’étouffe et la dépossède de sa vie.

Massés sur le trottoir durant l’audience, ses fans...