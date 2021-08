Ostéoporose, la menace silencieuse

« Mourir, la belle affaire, mais vieillir, ô vieillir », comme le chantait Jacques Brel. Surtout quand vieillir signifie être confronté à l’ostéoporose, une ennemie aussi sournoise que redoutable. Ne dit-on pas d’une personne qui avance en âge qu’elle fait de vieux os ? C’est précisément là où le bât blesse et où l’ostéoporose fait des ravages, opérant dans l’ombre et sans symptômes déclarés. Jusqu’à ce que survienne la fracture, qui aura des conséquences plus ou moins dramatiques sur la personne qui en sera victime mais qui, en aucun cas, ne restera sans incidence sur sa...