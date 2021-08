L’exercice est difficile car, à l’époque, il n’y avait ni caméra, ni enregistreur… De plus, les têtes couronnées évoluaient dans des sphères la plupart du temps inaccessibles aux journalistes comme aux observateurs ou aux curieux. Cependant, en cherchant bien, il est possible de trouver ici et là des écrits ou des témoignages permettant de mieux cerner le personnage.

Sa vie quotidienne quand il était jeune

Premier focus sur le prince Léopold en 1807 (il a 17 ans),...