Après son amende de 20.000€, Nabilla interpelle le ministre français de l’Economie

Manifestement, c’en est déjà trop pour Nabilla qui a réagi en un rien de temps. Elle lui répond d’abord sur Twitter en lui disant : « Je suis à votre disposition pour échanger et avancer ensemble ». Rapidement, elle envoie un second message où elle développe un peu plus son point de vue, et la frustration se fait sentir. « Je ne suis pas au-dessus des lois et j’assume les conséquences de mes actes. Ce métier est nouveau et nous n’avons toujours pas de règlementation stricte. J’espère que cet accord permettra d’éveiller les consciences et la nécessite d'encadrer notre activité ».