Les proches de Bob Odenkirk donnent de ses nouvelles après son malaise en plein tournage

Ce mardi, Bob Odenkirk s’est effondré sur le tournage de la série « Better Call Saul », où il incarne un des personnages principaux. Depuis, la seule information connue à ce propos est qu’il avait été conduit à l’hôpital. Aujourd’hui, un communiqué permet d’en savoir plus. Il précise notamment que l’acteur a souffert d’un « incident cardiaque » et il donne des informations supplémentaires sur ce qui s’est passé ensuite.

Dans un « état stable »

Le communiqué tient tout de suite à rassurer. Bob Odenkirk a été « immédiatement secouru par l'équipe [de tournage], qui a appelé une ambulance » puis sa prise en charge a été bonne. « Nous pouvons confirmer que Bob est dans un état stable (...) Sa famille et lui souhaitent exprimer leur gratitude envers les incroyables médecins et infirmiers qui s'occupent de lui ».