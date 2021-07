L’émotion de Jacques Legros lors du JT de TF1: «Je ne peux refermer ce journal sans vous dire ma tristesse» (vidéo)

Il a poursuivi la voix tremblante : « Son professionnalisme, sa culture et sa modestie vont nous manquer, a ajouté Jacques Legros. Il a choisi de prendre le temps de vivre, on lui en veut, mais on le comprend. Au nom de toute la rédaction, je lui adresse un immense merci. Ce fut un réel bonheur de travailler avec toi, Lionel. »