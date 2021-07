À la télé ce soir: «2001-2021: 20 ans d’émissions cultes» et «Échappées belles» à Venise et Taiwan

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Une famille 2 en 1 », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Dennis Quaid et Rene Russo s’en tirent avec ce qu’il faut de charme, de tendresse et de clins d’œil, à la tête de 18 rejetons choisis sans recommandation : pas de nouveau Macauley Culkin ni de Dakota Fanning au générique. Si certains gags sont à la dimension regrettable des standards de la comédie américaine, l’ensemble reste sympa et mis en scène avec dynamisme par l’auteur du premier « Big Mamma ».

« Jurassic Park 3 », à 20h30 sur RTL-TVI - Deux étoiles

Absents du numéro deux, Sam Neill et Laura Dern sont de retour dans ce numéro trois dont Spielberg n’est plus que le producteur. Mise en scène par l’auteur du mémorable « Rocketeer », une série B d’excellente facture, ouvrant la porte à la nouvelle saga « Jurassic World », dont on attend déjà le… numéro 3.

« Le maître de guerre », à 20h35 sur Tipik - Deux étoiles

Récompensé d’un Oscar du meilleur son, voici l’un de ces récits pseudo-militaristes qui fit cataloguer son auteur dans une catégorie dont il finira par s’extirper avec le brio que l’on sait. À cette époque déjà, pourtant, le cinéma du grand Clint était déjà d’une efficacité à toute épreuve.

« Marie-Francine », à 22h25 sur TMC - Deux étoiles

Après l’échec – pas vraiment mérité – de « 100% cachemire », l’auteure de « Palais Royal » a retrouvé le succès avec cette nouvelle satire qui vire toutefois à la comédie romantique par la présence à contre-emploi de Patrick Timsit qui s’en tire à merveille, devant une « vieille garde » incluant Hélène Vincent, Danièle Lebrun, Philippe Laudenbach et Albert Préjean.

« Beethoven », à 21h40 sur AB3 - Deux étoiles

Quelle idée d’avoir baptisé du nom du grand compositeur (dont le grand-père était un… Malinois) un gros Saint-Bernard baveur, gaffeur et mêle-tout… Toujours fut-il qu’il y a bientôt 30 ans, cette comédie policière aussi sympathique que convenue obtint un succès planétaire. On n’en dira évidemment pas autant des quatre suites produites jusqu’en 2003.

« Astérix le Gaulois », à 21h53 sur La Trois - Deux étoiles

Récemment disparu à l’âge de 93 ans en 2014, Roger Carel donnait pour la première fois sa voix au héros de Goscinny et Uderzo dans cette adaptation belge du… tout premier album paru en 1961 chez Dargaud.