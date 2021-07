Le manager de Scarlett Johansson attaque Disney: «C'est honteux comment vous avez annoncé son salaire»

Dans son communiqué, Disney qualifie le procès de « triste et pénible » et dénonce « un mépris total des effets horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 à l’échelle mondiale » (un argument vu comme fallacieux pour la partie adverse). La société ajoute que l’actrice a déjà perçu 20 millions de dollars pour son rôle dans le film ainsi que des revenus additionnels liés au streaming, même si ce dernier montant n’est pas précisé.

« Qu'ils aient juste rendu son salaire public est scandaleux ! Ils essaient d'utiliser son succès en tant qu'artiste et femme d'affaires contre elle », s’indigne Bryan Lourd. Mais au-delà de cela, selon lui, les arguments de Disney ne changent rien au fond de l’affaire. Le contrat a été rompu avec cette arrivée anticipée du film sur Disney+. « C'est plus avantageux pour eux, puisque les bénéfices de Disney+ ne vont pas aux artistes et partenaires financiers. Alors ils ont juste fait ça pour gagner plus d'argent eux-mêmes, au détriment de Scarlett », se désole-t-il.