Shakira risque la prison ferme pour ses déboires fiscaux

Shakira pourrait-elle finir derrière les barreaux ? Cela peut sembler étrange et pourtant, c’est bel et bien ce qu’elle risque à en juger la décision d’un juge d’instruction d’Esplugues de Llobregat, près de Barcelone. Ce dernier l’a en effet renvoyée devant les tribunaux pour six délits supposés de fraude fiscale. La chanteuse est a priori en règle avec le fisc espagnol mais elle aurait visiblement menti sur le lieu où elle vivait entre 2012 et 2014. Un mensonge qui pourrait se terminer par une peine de prison ferme.

Shakira était-elle en Catalogne ou aux Bahamas ?

Depuis 2015, sa résidence fiscale est établie en Catalogne. Et avant cela, à la croire, elle aurait surtout résidé aux Caraïbes. Mais d’après une enquête, il s’avère que la Colombienne était déjà présente en Espagne entre 2012 et 2014, aux côtés de son compagnon Gerard Piqué, Barcelonais d’origine.