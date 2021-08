«Tu veux être une pute?»: Virginie Efira raconte les humiliations subies à l’école

Ce 30 juillet, Virginie Efira s’est confiée à Vanity Fair sur une période pas toujours rose de sa vie : son enfance. A cette époque-là, elle subissait des insultes lorsqu’elle était l’école, notamment lorsqu’il était question d’un sujet. Depuis ses cinq ans, elle a toujours rêvé d’être actrice. Et en classe, elle était moquée pour cela, avec des attaques souvent répugnantes, y compris de la part de professeurs.

« Ah oui, tu veux être pute ? », reçoit-elle notamment comme insulte. « On me faisait des blagues très humiliantes. Je me souviens d’un prof de maths qui plaisantait en me disant : “C’est combien, Virginie ?” », précise-t-elle. « Ces souvenirs sont devenus des moments de trouble bien plus tard […] J’ai appris à changer la perception de ce qui a été vécu comme une honte, une douleur, à en atténuer le sentiment de gravité ».