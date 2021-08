Julie Morelle acclamée sur les réseaux sociaux à l’occasion de son départ du JT

Ce dimanche soir, Julie Morelle a tiré sa révérence. C’en est fini de la présentation du JT après 10 ans de loyaux services. Comme elle l’a expliqué hier lors d’une séquence riche en émotions, elle vogue désormais vers d’autres horizons. Ses adieux ont été suivis par de nombreux messages sur les réseaux sociaux pour remercier Julie Morelle, que ce soit de la part de journalistes ou d’autres personnes.

Une popularité immense

Pour saluer son départ, ses collègues sont venus directement sur le plateau et lorsqu’ils ne pouvaient pas être présents, ils se sont parfois manifestés en ligne. C’est notamment le cas de Joyce Azar, la « chroniqueuse du Nord » qui fait le lien entre la RTBF et la VRT. Sur Twitter, elle dit : « Julie Morelle va énormément me manquer sur le plateau du JT... Ce fut pour moi un honneur et surtout un grand plaisir d’être accueillie les dimanches par cette sympathique et brillante consœur ».