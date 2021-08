Où partent les ministres belges en vacances en 2021?

Comme chaque Belge, les ministres sont eux aussi friands de congés loin de chez eux une fois l’été arrivé. Même si certains ont préféré annuler à cause de la crise sanitaire et des inondations, ce n’est pas le cas de tous. Sudpresse a ainsi fait un petit bilan des destinations choisies cette année par les politiques. Et a priori, l’envie de quitter la Belgique est particulièrement fort.

L’Italie, justement, est l’un des deux pays préférés des ministres. On y retrouve notamment le Premier ministre, Alexander De Croo. A part lui, Jean-Luc Crucke, ministre wallon des Finances, ira à Courmayeur. Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, se rendra en Toscane, tout comme le ministre-président flamand Jan Jambon. Et quant à David Clarinval, ministre des PME, il est déjà parti à Rome.

Quant au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, il pourrait faire un doublé avec à la fois le Sud de la France et Cadzand, en Zélande. Enfin, il y a un voyage plus lointain, celui de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, qui ira dans le Péloponnèse, non loin d’Olympie. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez serait pour sa part un partisan du last-minute et il ne semble pas encore certain de partir. Si c’était le cas, il dit aimer l’Italie et la côte belge, mais il ne sait pas encore où il irait.