1. La Grand-Place de Bruxelles – 1998

Victor Hugo la considérait comme l’une des plus belles places du monde. Un siècle et demi plus tard, l’Unesco lui donnait raison en l’inscrivant au patrimoine mondial. Le Comité évoque un « ensemble remarquablement homogène de bâtiments publics et privés » et loue une architecture qui « illustre de manière vivace la qualité sociale et culturelle de cet important centre...