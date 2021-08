À la télé ce soir: «Fort Boyard» et la rediffusion du concert 2019 des Enfoirés

Le fort de Charente-Maritime et son célèbre jeu d'aventure présenté par Olivier Minne accueille chaque semaine un casting de people impressionnant. Qui arrivera à dépasser ses peurs et vaincre les difficiles épreuves du Père Fouras et des habitants du fort, pour atteindre la salle au trésor?

En janvier 2019, les Enfoirés ont enflammé l'Arkéa Arena de Bordeaux lors de six concerts exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, 42 artistes de renom ont répondu présent. Le spectacle est placé sous le signe des 30 ans des Enfoirés. Le cadeau des 30 ans a disparu et tous les artistes se lancent à sa recherche en remontant le temps et en reprenant aussi bien des tubes du moment que des titres incontournables. De beaux moments d'émotion sont également au rendez-vous avec des hommages rendus par les artistes à Maurane, Charles Aznavour ainsi qu'à Coluche et Véronique Colucci.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Sweet Escape (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Trois étoiles

de Miles Joris-Peyrafitte (2019)

L’auteur du confidentiel « As You Are » de 2016 passe à la vitesse supérieure avec ce « Dreamland » en V.O. coproduit par son actrice principale, l’Australienne Margot Robbie. Une sorte de « Bonnie & Clyde » également situé dans les années 30 dans l’État du Nouveau-Mexique, à l’apothéose flamboyante.

Arthur et la vengeance de Maltazard, à 20h sur Club RTL - Deux étoiles

de Luc Besson (2009)

Mylène Farmer, Jean-Paul Rouve, Yann Loubatière et Gérard Darmon prêtent leur voix à la version française de ce deuxième opus des aventures d’« Arthur au pays des Minimoys » démontrant qu’en matière d’animation, le style Besson n’a rien à envier aux meilleures réalisations américaines, que du contraire.

Hercule, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Brett Ratner (2014)

Avec Dwayne Johnson dans le rôle du légendaire héros de la mythologie, on savait à quoi s’attendre et on n’est pas déçu, car il y a longtemps que « The Rock » a appris à manier le clin d’œil avec générosité. Le casting incluant Joseph Fiennes, Ian McShane et feu John Hurt donne une réelle épaisseur à cette série B sans prétention, loin des excès de « 300 » et aussi, il faut bien l’avouer, du génie de « Gladiator ».

Noé, à 21h50 sur AB3 - Deux étoiles

de Darren Aronofsky (2014)

Il est amusant que l’auteur de « Black Swan » y soit allé de cette superproduction de synthèse censée retourner aux écritures saintes. Et bien que l’auteur s’en soit finalement défendu sous couvert légitime de pure fiction, la critique des milieux croyants s’est montrée impitoyable. Il est vrai que ce péplum forcément spectaculaire aux accents bien trop fantastiques est un vrai fourre-tout qui résume les obsessions du cinéma commercial contemporain marqué par l’« heroic fantasy ». Et on a la vague impression que seul un déluge pourrait y mettre fin.

Inspecteur la Bavure, à 23h05 sur TMC - Deux étoiles

de Claude Zidi (1980)

Coluche en apprenti « poulet » et Depardieu en ennemi public déguisé : le duo gagnant de cette savoureuse comédie policière, genre dont le réalisateur des « Ripoux » a toujours été l’un des spécialistes appréciés.