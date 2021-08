«Le pire invité de ‘Friends’»: Jean-Claude Van Damme répond aux critiques

Il y a 25 ans, Jean-Claude Van Damme, alors au sommet de son art et star aux États-Unis, avait été invité sur le tournage de « Friends », pour jouer dans un épisode de la deuxième saison de la série. Son passage avait fait un carton, mais les réalisateurs de « Friends » n’en ont pourtant pas gardé un merveilleux souvenir.

En janvier dernier, à l’occasion des 25 ans de l’épisode en question, le directeur de l’épisode Michael Lembeck avait confié ses souvenirs au Hollywood Reporter. Décrit comme « arrogant et pas préparé » et « l’un des acteurs avec qui c’est le plus difficile de travailler », Jean-Claude Van Damme était apparemment arrivé avec plusieurs heures de retard sur le tournage, avant d’avoir un comportement peu apprécié par les actrices de la série. « On a d’abord tourné une scène avec lui et Jennifer (Aniston, ndlr). Elle est ensuite venue me voir en me disant : ‘Lem, Lem, est-ce que tu peux me rendre un service et lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche quand il m’embrasse ?’ », avait expliqué Michael Lembeck, racontant que la même scène s’était répétée quelques instants après avec Courteney Cox cette fois. « Je n’arrivais pas à y croire ! J’ai dû lui dire encore une fois, un peu plus fermement ».