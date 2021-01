Jean-Claude Van Damme, «pire» invité de «Friends»: «non préparé et arrogant»

Il y a 25 ans, un nouveau personnage apparaît dans la très populaire série « Friends ». Son nom : Jean-Claude Van Damme, incarné par lui-même bien sûr. L’épisode, dénommé « The One After the Superbowl » (ou « Celui qui retrouve son singe » en français ; saison 2, épisode 12), est diffusé le 28 janvier 1996 et devient le plus regardé de l’histoire de « Friends ». L’acteur belge, qui a fait carrière aux USA, est alors au sommet de sa gloire. Mais ce qui n’avait pas été révélé à l’époque, c’est que le tournage avec JCVD n’a pas vraiment été des plus plaisants pour l’équipe de la série.

Mais ça, ce n’est que le début des ennuis. « Avec David, on s’est dit qu’on allait se présenter et lui demander s’il avait des questions. On est allés le voir et il a dit: ‘Non! D’abord, je retiens les répliques. Vous me donnerez le feeling ensuite’ », raconte Kevin Bright, le cocréateur de « Friends ».

La suite n’est pas plus agréable selon le réalisateur Michael Lembeck, voire pire : « On a d’abord tourné une scène avec lui et Jennifer [Aniston]. Elle est ensuite venue me voir en me disant: ‘Lem, Lem, est-ce que tu peux me rendre un service et lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche quand il m’embrasse?’ ». Quelques temps après, c’est Courteney Cox qui vient trouver Michael Lembeck : « Et là Courteney vient me voir et me dit: ‘Lem, est-ce que tu peux lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche?’. Je n’arrivais pas à y croire ! J’ai dû lui dire encore une fois, un peu plus fermement », se souvient-il. « Jennifer m’en a parlé et je me souviens lui avoir dit que peut-être il ne comprenait pas qu'on n’était pas au cinéma ? », a ajouté Kevin Bright. « Mais on lui a demandé plusieurs fois ».