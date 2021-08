Kit Harington après Game of Thrones : « Je ne voulais plus travailler »

Kit Harington, la star de Game of Thrones, est revenu pour SiriusXM sur les conséquences qu’a causé le succès planétaire de la série sur sa santé mentale. Après 8 saisons de violence et d’émotion, l’acteur confie avoir eu besoin d’un an de repos avant de se replonger dans un nouveau scénario. «Je pense que c’était directement dû à la nature de la série et à ce que j’avais fait pendant des années », a-t-il confié. « Je ne voulais pas travailler pendant un an, je voulais vraiment me recentrer sur moi-même. Je suis vraiment heureux de l’avoir fait. »

En 2019, après la fin de la série, l’interprète de Jon Snow avait aussi dû suivre une thérapide pour combattre son stress et son alcoolisme.