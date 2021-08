Brian May confie avoir pensé au suicide après le décès de Freddie Mercury

Le guitariste du groupe Queen, Brian May, n’a pas vécu que de beaux moments.

Il y a peu, il confiait au Guardian avoir pensé au suicide après la mort de Freddie Mercury. Outre la perte de son ami, le musicien traversait une sombre période. « J’ai été à deux doigts de sauter du pont à plusieurs reprises. J’ai perdu mon père qui est mort d’un cancer au même moment. Et mon mariage s’est brisé, parce que je suis tombé amoureux d’une autre femme. Le mariage n’aurait probablement pas tenu de toute façon, mais ça a été le dernier catalyseur et la rupture a été très douloureuse et épouvantable. J’avais aussi l’impression de perdre mes enfants. J’avais l’impression de tout perdre. J’essayais juste de me battre contre les ténèbres et la musique était la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher. Ça a été une sorte de thérapie. »