Ellen Pompeo est-elle sur le point de mettre un terme à sa carrière d’actrice ?

Que deviendra Ellen Pompeo (Meredith Grey) après Grey’s Anatomy ?

Nul ne peut le dire. Alors qu’elle vient de signer la 18eme saison de la série, l’actrice de 51 ans affirme ne plus être sûre de vouloir poursuivre sa carrière après le tournage. « Je ne dis pas que je ne jouerai plus jamais. Il se peut très bien que je le fasse, mais je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de poursuivre ma carrière d’actrice », a-t-elle déclaré dans le podcast Ladies First with Laura Brown. « S’asseoir dans des caravanes, voyager, tourner ceci à Atlanta, tourner cela à Vancouver. Je n’ai aucune envie d’aller m’asseoir dans des caravanes à 11h du soir et d’attendre de tourner des scènes et de voir des AD (assistants réalisateurs) frapper à ma porte pour me dire quand je pourrai déjeuner. Vous voyez, c’est pour les personnes qui sont restées jeunes. »