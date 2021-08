Les jumeaux pandas de Pairi Daiza fêtent leur deuxième anniversaire

La double naissance, en 2019, avait fait de Pairi Daiza le parc animalier d’Europe avec le plus de pandas géants, soit cinq au total: Hao Hao, la mère, Xing Hui le père, Tian Bao, le frère aîné né en 2016 et les jumeaux Bao Di et Bao Mei.

Le panda géant est une espèce classée vulnérable, selon l’International Union for Conservation of Nature (IUCN). «Les efforts de conservation menés depuis 30 ans, notamment, par le China Conservation and Research Center for the Giant Panda, qui a confié les pandas à Pairi Daiza, ses partenaires et les programmes universitaires portent leurs fruits», indiquent dimanche les responsables de Pairi Daiza, précisant que plus de 1.800 pandas vivent aujourd’hui à l’état sauvage, contre 1.200 dans les années 80.