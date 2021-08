Jeux olympiques: l’or des Belges

Les JO de Tokyo sont terminés. Et les prestations belges ont été remarquables, avec un total de sept médailles, dont trois d’or. C’est le meilleur résultat depuis 1924 pour le nombre de médailles d’or, et depuis 1948 pour le total de médailles. Après Nina Derwael aux barres asymétriques, la Namuroise Nafissatou Thiam a dominé l’heptathlon et décroché son second titre olympique. Autre médaille d’or formidable : celle des Red Lions. Après une finale perdue en 2016 à Rio, nos hockeyeurs n’ont pas laissé passer leur chance, battant l’Australie. S’ajoutent la médaille d’argent de Wout van...