Francis Blanche, cent ans, cent vies (2): des chansons devenues des classiques

« Vive le vent », « Noël Blanc »… Les enfants qui reprennent en chœur ces refrains autour du sapin ignorent sans doute que les paroles françaises sont de Francis Blanche. Entre 1945 et 1960, il a signé plus de 600 chansons, parmi lesquelles des adaptations devenues des classiques. Dans cette longue liste figurent « Besame Mucho » et « Histoire d’un amour », premiers succès de Dalida. Il a lui-même enregistré des textes plus personnels, à commencer par « Ça tourne pas rond dans ma p’tite tête ».

