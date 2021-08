Testé pour vous: Sony WF-1000XM4

Comment conçoit-on le successeur d’un produit considéré comme le meilleur de sa catégorie ? Voilà bientôt deux ans que Sony présentait les écouteurs « true wireless » à réduction de bruit WF-1000XM3. Ils restent, aujourd’hui encore, une référence, quel que soit l’appareil avec lequel on les utilise. Mais du côté de Tokyo, les ingénieurs n’ont cessé de s’activer. Et ils dévoilent cet été un produit qui est bien plus qu’une « simple réactualisation ». En réalité, le fabricant japonais propose ici une toute nouvelle solution, meilleure en tout ou presque. Cela...