Le prince Andrew «refuse toute coopération» avec l’enquête

L’avocat de Virginia Giuffre ne s’avoue pas vaincu pour autant et déclare : « Il ne peut pas complètement ignorer ce processus. Il peut m’ignorer moi et mon client. Il peut ignorer les autres victimes et leurs avocats. Mais il ne peut pas ignorer le tribunal. Le juge l’obligera à témoigner. S’il ignorait cela, cela signifierait que le verdict serait contre lui par définition ».