Que risque le prince Andrew suite à la plainte pour agression sexuelle?

C’est officiel : le prince Andrew est désormais devant la justice suite au dépôt de la plainte de Virginia Giuffre (née Roberts) à New York. Cette dernière affirme avoir été victime du vaste trafic sexuel qu’aurait dirigé l’homme d’affaires Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en prison en 2019, et avoir été « remise dans un but sexuel » au fils d’Elizabeth II alors qu’elle était encore adolescente. La plainte évoque trois agressions sexuelles impliquant le prince : une fois à Londres chez une proche d’Epstein et deux fois chez le financier à New York et dans les îles Vierges. Le prince a déjà « catégoriquement » réfuté ces accusations mais maintenant se pose la question de ce qui pourrait vraiment lui arriver. Et force est de constater que le ciel est particulièrement sombre pour lui.

Une position compliquée

La presse britannique a tout d’abord relevé ce mardi matin que le prince Andrew ne bénéficie pas de l’immunité diplomatique. Celle-ci est réservée à la reine et à un cercle très restreint au sein de la famille royale dont il est exclu, bien qu’il soit le fils d’Elizabeth II. Autrement dit, il peut bel et bien être traduit devant la justice.