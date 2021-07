Elizabeth II utilise ses privilèges pour échapper à la loi climat

Cette révélation est particulièrement embêtante pour la famille royale, alors que les princes Charles et William accordent une grande importance à la lutte contre le changement climatique. Mais il se pourrait que ce ne soit que la pointe de l’iceberg. Car selon le Guardian, ce n’est pas la première fois que la couronne utilise cette formule du consentement royal. Le quotidien affirme ainsi que la reine et le prince Charles l’ont utilisée à plus de 1.000 reprises pour changer la loi en fonction de leurs propres intérêts. Le texte sur le climat n’en serait qu’un exemple. La reine a notamment été consultée pour des projets de loi sur le stationnement en 2019, sur le saumon en 1986 ou encore sur le British Museum en 1963. Et la liste serait bien longue.