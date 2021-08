Lionel Messi raconte son départ du Barça: «Nous avons pleuré» (vidéo)

Si son arrivée au PSG a été une excellente nouvelle pour le joueur, l’annonce était tout de même très émouvante pour Lionel Messi et sa femme. Le lendemain de sa présentation au PSG le mardi 12 août, le joueur s’est confié un peu plus sur cette étape footballistique pour lui et sa famille.

C’est la BBC qui a eu l’honneur d’interviewer le joueur. Lors de son interview, il a expliqué un peu plus comment s’est déroulée l’annonce de son changement d’équipe et bien sûr de son départ du Barça.