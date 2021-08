Les couvertures de L’Équipe et du Parisien sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG font réagir

Les annonces de ce week-end étaient chargées du côté du sport. Les handballeuses françaises sont devenues championnes olympiques et Lionel Messi est arrivé au PSG. Avec ces deux informations, il a fallu faire un choix. L’Équipe n’a pas bien longtemps hésité pour mettre Lionel Messi en couverture avant d’avoir la confirmation de son transfert pour le club parisien.

Ainsi, lundi, le quotidien sportif titrait : « Paris vaut bien un Messi ». Sauf que le choix de mettre en avant une annonce pas encore confirmée plutôt que la victoire de l’équipe de handballeuses française n’est pas passée pour tout le monde. La gardienne de l’équipe de handball, Cléopâtre Darleux a écrit sur Twitter : « L’histoire se répète… on ne mérite pas la une L’Équipe ». En effet, ce n’est pas la première fois que l’équipe sportive se fait voler l’annonce de leurs victoires. Invitée dans le JT de France 2 dans la soirée, la gardienne de but a précisé sa position : « En fait, je ne demandais même pas forcément la Une sur nous, mais aussi avec les garçons parce que c’est un doublé historique qu’on a fait. C’est la première fois que ça arrive pour le sport français. Donc on attend toujours un peu plus de reconnaissance ».