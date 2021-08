Un requin crée la panique sur une plage de Benidorm en Espagne (vidéo)

Un requin bleu de deux mètres de long s’est approché des plages de Benidrom en Espagne. L’animal a fait fuir les vacanciers de la plage. Certains baigneurs sont tout de même restés et ont filmé la scène. Par précaution, la police nationale est intervenue pour évacuer la plage et la fermer pendant plusieurs heures. Le requin en question était en réalité en difficulté. Il s’est retrouvé presque échoué sur la plage et a tenté à plusieurs reprises de retourner à l’eau. Finalement des secouristes ont réussi à le repêcher pour le relâcher plus loin en eaux profondes. Cinq secouristes ont été nécessaires pour s’occuper de l’animal, dont certains travaillent pour la Fundación Oceanogràfic. Ils ont dû se servir d’une bâche et d’un filet pour attraper l’animal.

Une espèce en danger L’animal a eu plus de frayeurs que de mal puisque l’équipe de sauvetage a assuré que l’animal ne présentait pas de blessures visibles. Avant de le relâcher, le requis a été étudié et des échantillons sanguins ont été prélevés. L’équipe cherchait ainsi à savoir si ce requin femelle de 2,5 mètres était en bonne santé et avec un état reproducteur satisfaisant.