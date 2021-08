Le yacht d’Albert II à vendre à un prix astronomique (photo)

Le yacht fait 28 mètres de long et peut loger jusqu’à 8-9 personnes, mais il nécessite quatre membres d’équipage. D’après la VRT, le bateau serait en réalité en vente depuis un bout de temps au prix de 2,6 millions d’euros. Un pactole qui aurait pu servir à garnir la retraite de l’ancien roi qui s’est plaint de ne recevoir « que » 900.000 euros par an, et non 1,4 million comme envisagé à l’origine. Le Palais s’est en tout cas refusé à commenter la vente du yacht.