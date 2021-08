Chine: le turbulent troupeau d’éléphants sauvages regagne enfin sa réserve

La liste des troubles causés par ces éléphants devenait de plus en plus longue. Ils ont entre autres dévasté des champs agricoles, pillé une maison de retraite, traversé une grande ville chinoise, etc. Le danger était devenu si prégnant que la Chine a mis en place une équipe spéciale chargée de les suivre à l’aide de drones. Ils auront finalement été jusqu’à une vingtaine kilomètres de Kunming, la capitale du Yunnan qui compte près de 4 millions d’habitants.

Mais leur périple n’est pas encore véritablement terminé. Pour revenir à Xishuangbanna, à la frontière avec la Birmanie et le Laos, il faudra encore parcourir 200 kilomètres dans les vallées escarpées de l’extrémité est de l’Himalaya et passer par la ville de Pu’er. C’est seulement après cet ultime trajet qu’ils reviendront dans la réserve qu’ils ont quittée en mars 2020.

Grâce à l’interdiction de la chasse aux éléphants, la population d’éléphants sauvages est passée en Chine de 180 dans les années 1980 à 300 en 2021. Mais revers de la médaille : l’urbanisation ultra-rapide du pays a grignoté deux tiers de leur territoire. Ils ont donc logiquement moins de ressources pour survivre et sont de plus en plus incités à se déplacer pour trouver de la nourriture. D’où les multiples incidents entre éléphants et humains. La Chine a maintenant pour défi de trouver un compromis à l’épanouissement de la vie sauvage et le développement du pays. Un défi que les éléphants vont vite rappeler à Pékin puisqu’un deuxième troupeau semble déjà sortir de la réserve. Impossible de dire à l’heure actuelle jusqu’où ils iront ni les dégâts qu’ils engendreront.