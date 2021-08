Les rats sont de sortie

Très tôt, après les inondations qui ont frappé une partie de la Belgique le 14 juillet, bourgmestres et spécialistes ont sonné le tocsin : et si les rats envahissaient les rues remplies de déchets et les maisons sinistrées ? Plus d’un mois plus tard, des actions sont toujours entreprises sur le terrain pour lutter contre les risques de prolifération de ces rongeurs à la mauvaise réputation. D’ordinaire, les rats vivent dans des galeries souterraines et voient peu la lumière du jour. Les torrents ont changé la donne. Si une partie de la population des rongeurs a été noyée, tous n’...