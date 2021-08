La réponse de Claire et Laurent aux rumeurs (photos)

La photo qui fait taire toutes les rumeurs: Laurent et Claire complices en compagnie d’Aymeric (à gauche) et Louise qui entourent le père Guy Gilbert, ainsi que Nicolas. - Photo privée

C’est un pied de nez dont le prince Laurent a le secret. Il y a quelques semaines, à l’approche de la Fête nationale et de l’absence annoncée de la princesse Claire le 21 juillet aux activités officielles de la Famille royale, des journalistes néerlandophones ont avancé l’information selon laquelle le prince Laurent et la princesse Claire s’étaient séparés. Contacté par nos soins, le Prince ne souhaitait pas réagir publiquement et donner plus de publicité encore à cette rumeur qui ne reposait sur rien, nous disait-il. Quelques semaines plus tard, il nous a tout de même envoyé ces quelques...