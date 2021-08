Laurent répond aux rumeurs de séparation

Dans son édition de ce mercredi, « Soir mag » publie des photos exclusives du prince Laurent en vacances en famille dans le sud de la France. On le voit bras dessus bras dessous avec la princesse Claire. Une réponse du couple princier aux rumeurs de séparation. Il y a quelques semaines, devant l’absence de Claire le 21 juillet aux activités officielles de la Famille royale, des journalistes néerlandophones avaient avancé l’information selon laquelle le prince Laurent et la princesse Claire s’étaient séparés. Le Prince a jusqu’ici refusé de répondre aux questions des journalistes. Mais il a tout de même tenu à envoyer au « Soir mag » quelques photos de vacances, où il se trouve en compagnie de la princesse Claire et de leurs enfants, Louise, Aymeric et Nicolas. Ces photos ont été prises le 15 août chez le père Guy Gilbert, grand ami de Laurent et Claire. Toute la famille était présente à La Palud-sur-Verdon (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Plus d’infos et de photos dans « Soir mag ».