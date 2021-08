Après avoir critiqué les militants anti-vaccination, Arthur ciblé par des injures et des menaces

Fervent partisan de la vaccination, Arthur n’a pas hésité à s’exprimer en ces sens sur les réseaux sociaux, invitant les citoyens à se protéger contre le virus en se faisant vacciner. L’animateur a également pris position en critiquant les militants qui manifestent actuellement en France contre la vaccination et l’instauration du pass sanitaire. Des propos qui ont visiblement déplu à de nombreux internautes, qui ne se sont pas privés de le faire savoir. Mais certains d’entre eux ont été très loin, allant jusqu’à menacer et insulter Arthur. Dépassé par la tournure des événements, celui-ci a d’ailleurs fait part de cette histoire en s’exprimant dans de longs messages, rapporte RTL.

« Hier j’ai posté un texte où j’exprimais mon impuissance face à une actualité tellement anxiogène. J’y ai ajouté une photo d’une femme afghane remplie de désespoir. J’ai conclu en écrivant que nous (moi le premier) étions des « enfants gâtés » sous-entendant que crier à la dictature dans les rues de France quand on observe ce qui va arriver pour le peuple afghan était déplacé. Nous ne sommes pas en dictature en France quoiqu’en pensent certains avec tant de conviction. Et si vous aviez un peu de respect et de compassion pour celles et ceux qui vivent sous un régime dictatorial, vous auriez honte d’utiliser ces termes », a indiqué Arthur sur Twitter, avant de continuer.

« J’ai reçu des milliers de messages. Certains étaient intelligents et raisonnés, mais la grande majorité étaient des insultes, des menaces, des invectives racistes. On m’a appelé ’nez crochu’, reproché la Palestine, traité de collabo, de fils de Rothschild. On m’a expliqué par a+b que la situation était comparable aux 6 millions de juifs morts pendant la Seconde guerre mondiale. Avec une rengaine dominante : ’On s’en souviendra le moment venu’. De quel moment ? Sommes-nous tous devenus fous ? Des grands scientifiques complotistes m’ont prévenu que j’allais mourir à cause du vaccin d’ici 24 mois. Et qu’à cause de personnes comme moi la France serait privée de ses libertés car le nazisme était en marche. »