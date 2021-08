Zara déploie ses ailes en ULM

Pour battre le record qu’elle brigue, la jeune femme va devoir survoler 52 pays et parcourir plus de 51.000 kilomètres. Le grand départ était prévu ce 18 août… si Mère Nature le lui permettait. - Béatrice De Smet / Flyzolo

Pour paraphraser une formule propre à un irréductible Gaulois, disons que Zara Rutherford est tombée dans la marmite de l’aviation dès son plus jeune âge. Et pour cause, la jeune femme de 19 ans, domiciliée à Rhode-Saint-Genèse, a des parents (et un frère) pilotes – bon sang ne saurait mentir – qu’elle accompagne dans leurs voyages dans les airs depuis toute petite. « Je me souviens bien de mon premier vol quand j’avais six ans, explique-t-elle. Nous avions survolé le sud de l’Afrique, notamment la Namibie. J’ai aimé faire escale dans ce superbe pays en rencontrant les...